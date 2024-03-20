Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Takibe aldıkları E.M'yi durdurarak üzerinde arama yapan ekipler, 6 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.