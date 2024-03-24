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Erzincan'da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

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Erzincan'da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Dereyurt Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Engin H. (55), hayvanlarına yem vermek için ahırın yanında bulunan saman balyalarını patoza atarak saman haline getirmek istediği sırada üstünü makineye kaptırdı.

Durumu fark eden yakınları ve çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ağır yaralanan Engin H, olay yerine gelen ekiplerce ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Engin H, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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