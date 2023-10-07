Erzincan'da okul çevresinde yapılan denetimler sürüyor

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler devam ediyor. Şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki iş yerlerinde de denetimler gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, zaman zaman çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştiriyor.

Son olarak yapılan denetimlerde, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İpek yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu önü ve okul çevrelerinde çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Okul çevresinde bulunan uygulama sonucunda 200 şahıs kontrolü ve 32 araç sorgulaması yapılırken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. - ERZİNCAN