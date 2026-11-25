Yıllık yaklaşık 120 milyon yavru ve 3 bin ton porsiyonluk balığın üretildiği Erzincan'da, Dünya Balıkçılık Günü'ne dikkati çekmek için ortaokul öğrencilerine balık ekmek ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulalar Ortaokulunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hazırlanan balıklar düzenlenen etkinlikle öğrencilere ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, gazetecilere, Dünya Balıkçılık Günü'nü öğrencilerle birlikte balık ekmek yiyerek kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin balıkçılıkta en yüksek üretime sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Koçaker, "Şu an ülke genelinde üretim miktarlarımız hem kendimize yetecek hem de her yıl yenilenen ihracat rekorları kıracak düzeyde. Yaklaşık yüzde 130'lara varan bir üretim potansiyeline sahibiz. Hem kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ciddi anlamda su ürünleri ihracatı yapıyoruz. Erzincan'da da bu kapsamda ciddi bir potansiyeli var. Şu an ilimizde aktif 19 yetiştiricilik işletmemiz bulunmakta ve bunların yaklaşık 120 milyon adet yavru balık ve 3 bin ton civarı da porsiyonluk üretim gerçekleştiriyoruz." dedi.

Koçaker, balığın ülkenin hem ekonomisi açısından hem de sağlıklı beslenme açısından önemli bir gıda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balığı bunca sağlıklı yapan özellikleri ise ciddi manada yağ içermesi ve omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin olması. Aynı zamanda yine D vitamini açısından ki bunu gıdalardan temin edebilmek oldukça zordur. Her gıdada bulunmaz ama balık oldukça zengin bir D vitamini kaynağıdır. Dolayısıyla hem bizler hem tıp doktorlarımız, beslenme uzmanlarımız haftada en az iki defa balık tüketilmesini şiddetle vurguluyoruz. Hem çocuklarımızın, hem yetişkinlerimizin vücutlarının ihtiyaç duyduğu çok önemli besin ögelerini balıktan alabileceklerini biliyoruz ve sağlıklı beslenme için balık yemeye devam diyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, balıkçılığı sportif avcılık olarak da desteklediklerini dile getiren Koçaker, kentte bu yıl 1 milyon 200 bin balık yavrusunu iç göletlere bıraktıklarını aktardı.

Kaynak: AA