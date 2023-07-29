Erzincan'da ikinci el araç alışverişinde dolandırıcılığa dikkat

Erzincan polisi, ikinci el araç alışverişinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Noterlerde bilgilendirme afişleri asılırken, el broşürleri de dağıtıldı. Polis, güvenilir yerlerden araç alım-satımı yapılması ve araçların ekspertizden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzincan polisi ikinci el araç alışverişinde yaşanan dolandırıcılığa dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından son dönemde Erzincan sınırları içerisinde araç alışverişinde yaşanan "dolandırıcılık" konularıyla alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Dolandırıcılık Büro Amirliğince, Erzincan'da bulunan noter ve çalışanlarıyla görüşülerek konu hakkında yüz yüze bilgi verildi. Noter binalarının dikkat çeken yerlerine dolandırıcılık konularıyla alakalı afişler asılırken kent meydanında ve noterlerde vatandaşlara bilgi maksatlı el broşürleri dağıtıldı.

Buldukları yeni yöntemlerle her geçen gün çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirten Erzincan polisi, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Güvenilir yerlerden mutlaka araç alım ve satımının yapılması gerektiğini ifade eden ekipler, kilometre düşürme dolandırıcılığına karşı da kurumsal ekspertizlerden araç kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. - ERZİNCAN