Çıkan yangında 4 ev ile odunluk ve ahır hasar gördü

Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan yangında, bitişik haldeki 2 ev, odunluk ve ahır tamamen yandı, 2 evde ise hasar oluştu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan yangında, bitişik haldeki 2 ev, odunluk ve ahır tamamen yandı, 2 evde ise hasar oluştu.

İlçeye bağlı Küçük Armutlu köyünde Abdulkadir Kaygusuz ve akrabası Nuriye Kaygusuz'a ait bitişik haldeki evlerde çıkan yangın, kısa sürede yakındaki ahır, odunluk ile ambara sıçradı.

Alevlerin Müslüm Kaygusuz ve Murtaza Yıldırım'a ait evlerin çatısına da sirayet etmesi üzerine yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

Köye jandarmanın yanı sıra İliç, Kemaliye ve Kemah belediyeleri ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Anagold Madencilik'e ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Abdulkadir ve Nuriye Kaygusuz'un evlerinin yanı sıra ahır, odunluk ile ambar tamamen yandı.

Müslüm Kaygusuz ve Murtaza Yıldırım'a ait evlerin de çatıları hasar gören yangında, ahırdaki kovanlarda yer alan çok sayıda arı öldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.