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Erhan Usta: Faiz İndirimi Yetersiz, Yapısal Reform Şart

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İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirerek, yapısal reformların yapılması gerektiğini ve kamu harcamalarında tasarruf sağlanmadığını vurguladı. Usta, yüksek faiz oranlarının kalıcı olarak düşmesi için hükümetin adım atması gerektiğini belirtti.

Haber: Halil Yatar

(ANKARA) - İyi Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Sadece yüksek faiz yetmez. Yapısal reformların yanı sıra kamu maliyesi tarafında da vergi koymakla bu iş olmaz. Garibanı daha fazla ezmekle bu iş olmaz. Kamu harcamalarından da ciddi bir tasarruf yapılması gerekir. Onu hükümet tarafı da söylüyor, 'Tasarruf yapıyoruz, yapacağız' diyorlar ancak rakamlara yansıyan hiçbir şey yok" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47.5'e düşürdü. Merkez Bankası Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırıma gitmişti. Son olarak mart ayında 500 baz puanlık artırım kararı alarak politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından 8 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı. Bugünden önce son faiz indirim kararı ise Şubat 2023'te alınmıştı. Merkez Bankası'nın politika faiz kararını değerlendiren İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta şunları kaydetti:

"En yüksek faizini veren ülkelerinden bir tanesiyiz"

"Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, bugün politika faiz oranlarını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5'e çekti. Bu hala çok yüksek bir faiz oranıdır dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerinden bir tanesiyiz. Bu oranların hızlıca aşağı çekilmesi gerekir normal şartlarda ancak hükümet üzerine düşen görevi yapmadığı için, hükümet ödevlerini yerine getirmediği için ekonomiye çok ciddi bir yük getiren bu faiz politikasını hala sürdürüyor. Bu faizi biz kalıcı olarak aşağı çekmek istiyorsak, enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek istiyorsak hükümet ciddi bir şekilde yapısal reform ajandası uygulamak durumundadır. Bundan kastımız nedir, Kamu İhale Sistemini iyileştirecek, kamu denetimini güçlendirecek, yolsuzlukları azaltacak, iş ortamını iyileştirecek, hukuk sistemini iyileştirecek adımların mutlak suretle atılması gerekir. Hükümet bu adımları attığı sürece ancak kalıcı bir güven oluşturur.

"İktidar, New York'takilerden, Londra'dakilerden aferin almaya çalışıyor"

Enflasyonla mücadele için halkın güvenini kazanmak gerekiyor. New York'taki yatırımcıların güvenini kazanmak, paradan para kazananların, Londra'nın güvenini kazanmak yetmez. Ama hükümet maalesef istikametini, pusulasını yanlış yöne çevirmiş durumdadır. Onlar New York'takilerden, Londra'dakilerden aferin almaya çalışıyorlar. Halbuki bir ülkede enflasyonla mücadelenin başarılı olabilmesi için halkın güvenini kazanmak gerekir.

"Garibanı daha fazla ezmekle bu iş olmaz"

Sadece yüksek faiz yetmez. Yapısal reformların yanı sıra kamu maliyesi tarafında da vergi koymakla bu iş olmaz. Garibanı daha fazla ezmekle bu iş olmaz. Kamu harcamalarından da ciddi bir tasarruf yapılması gerekir. Onu hükümet tarafı da söylüyor, 'Tasarruf yapıyoruz, yapacağız' diyorlar ancak rakamlara yansıyan hiçbir şey yok. Hala kamu harcamaları özellikle mal ve hizmet harcamaları ön görülenin de çok üzerinde gidiyor. Ödeneklerin üzerinde harcamalar yapılıyor. Devlet, saray şatafatından, saltanatından, kamu harcamalarından, israfından hiç taviz vermiyor. Biz enflasyonla mücadeleyi yapmak istiyorsak, faiz düşüşünü kalcıcı yapmak istiyorsak; kamu harcamalarında tasarruf mutlak suretle sağlanmalıdır."

Erhan Usta: Faiz İndirimi Yetersiz, Yapısal Reform Şart
Kaynak: ANKA / Güncel
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