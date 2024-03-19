Erenler'de Ramazan Ayı Çocuk Şenlikleri
Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayında çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri düzenleniyor. Belediye tarafından iftar sonrası oyun grupları hazırlanarak çocuklar ve aileleri bir araya getiriliyor. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çocukların geleceği için çalışmaların artırılacağını belirtti.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayında çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı şenlikleri kapsamında çocuklar için iftar sonrası oyun grupları hazırlanıyor.
Aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, hep birlikte eğlenerek keyifli vakit geçiriyor.
Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, "En kıymetlilerimiz, evlatlarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kendilerine yönelik çalışmalarımızın sayısını artıracağız. Her şey çocuklarımız, onların geleceği için." ifadesini kullandı.