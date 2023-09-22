Ereğli'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada bir şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada bir şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yakalanan T.D. isimli şüpheli şahıstan (2) adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsa 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel