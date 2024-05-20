Ereğli'de firari hükümlü yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kulu Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Zanlının, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Zanlının, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.