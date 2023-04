Erdoğan: İzmir'in Dağlarında Açan Çiçekleri Babalarının Malı Sanarak Sağa Sola Peşkeş Çekenlere Verilecek En Güzel Cevap, İzmirlinin Sandıkta Kendi...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de; "Benim tanıdığım İzmir, kendisini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir, Cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın da önüne tıkamak isteyen bu masaya sandığa gömer, gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap nedir, biliyor musunuz? Bu cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda seçim mitingi yaptı. 4 gün önce rahatsızlanarak tüm programlarını iptal eden Erdoğan, ara verdiği programlarına yeniden başladı. Erdoğan bugün ilk önce İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i ziyaret etti. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katıldığı mitingde Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"SON BİRKAÇ GÜNDÜR DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİ ÜZERİNE ŞEHİR PROGRAMLARIMA KATILAMAMIŞTIM"

"Son birkaç gündür doktorlarımızın tavsiyesi üzerine şehir programlarıma katılamamıştım. Fakat bugün Ankara'dan canlı bağlantıyla iştirak ettiğimiz programlar oldu. Ama öğle üzeri İstanbul'da Teknofest'te gençlerimizle buluşarak yeniden milletimizle ruberu programlarımıza geri döndük. İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı, heyecan vardı. Çünkü gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyordu. Ardından da soluğu İzmir'de aldık. Ne diyor Dadaloğlu? 'Yürü yiğit, yürü, yolundan kalma. Yer her yüze güleni dost olur sanma. Ölümden korkup da sen geri durma. Yiğidin alnına yazılan gelir.' Öyle mi? biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilham ile alnımıza ne yazıldıysa onun geleceği inancıyla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütlerinden saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde bay bay Kemal gibi, onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, soruyorum, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, parlamento içinde kapalı kapılar ardından acaba bay bay Kemal ne görüştü, şunu bir açıklasana. Sevgili kardeşlerim, İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim 14 Mayıs, bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Öyleyse kalan şu 2 haftada durmak yok, yola devam mı? Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce, size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.

Diyor ki, 'İzmir daha iyisine layık' Öyle demiyor mu? Doğru. Peki, peki, İzmir'in Büyükşehir Belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor, öyle değil mi? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? Biz İstanbul'dan İzmir'e kaç saatte geliyorduk? 7,5 saatte. Şimdi, 3 saat 15 dakika. Öyle mi?

Menderes Havalimanı'na İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal, sen neredeydin ya? Bunu biz yaptık, biz. Çünkü İzmir'e bu yakışırdı. İzmir'e stadyumlar noktasında sıkıntılar vardı, stadyumları yaptık mı? Gençliği bu stadyumlarla hareketlendirdik mi?

"BİZ NE GEREKİRSE YAPTIK BAY BAY KEMAL. SEN İZMİR'İ ÇÖPTEN, ÇUKURDAN, ÇAMURDAN KURTARAMADIN"

Hala diyor ki, 'Daha iyisine layık.' Biz ne gerekirse yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten, çukurdan, çamurdan kurtaramadın. Biz Allah'ın yardıma, milletimizin desteğine güvenerek hep mücadele ettik, hep çalıştık. Kaderin üstündeki kadere teslim olarak daima yolumuza devam ettik.

Dün Hasan Tahsin'in tabancayla yürüttüğü mücadele, bugün Akıncı'yla, Kızılelma'yla, TCG Anadolu'yla, Altay'la, Atak'la devam ediyor. Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin ha. Her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki, finali burada yapalım.

Gençler, Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Ben karşımda şu an muhteşem katılımı görünce Türkiye Yüzyılı'na büyük bir güvenle bakıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın şafağının sökmek üzere olduğu bir dönemde, bir kez daha kendimizi milletimizin teftişine ve takdirine teslim ediyoruz. Tabi her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti bu defa da bakın yedili masa değil ha, dokuzlu masa olarak arz-ı endam eyledi.

"BU MİLLET SANA 'YÜRÜ KEMAL' DEMEYECEK"

Ya bu masadan ne çıkar? Bay bay Kemal bulduğu herkese bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Böyle devlet yönetilir mi? Niye? Onları yanına almak suretiyle zannediyor ki işi bitireceğiz. Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin yücelttiğini öteki yerinin dibine sokuyor. Birinin eğik dediğine öteki mertek diyor. ya böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor, öteki inkar ediyor. Kandil'den, ne diyor, 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na.' Kandil, Kandil. Kandil nedir? Terör örgütünün ele başları orada. Benim İzmirli kardeşlerim bu Kandil'e evet der mi ya?

"BULDUYSAN BU PARAYI, AL GETİR. NEYİ BEKLİYORSUN?"

Biri tefecilerden '300 milyar dolar buldum, hemen getireceğim' diyor. ya bay bay Kemal, Allah aşkına, artık bıktık senin bu yalanlardan. ya bulduysan bu parayı, al getir. Neyi bekliyorsun? Al gel. Sen getirdin de biz 'Niye getirdin mi?' dedik. Getir, eğer Merkez Bankası'na vereceksen Merkez Bankası'na ver. Diğer bankalara vereceksen, diğer bankalara ver. Nereye diyorsan oraya ver. Ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı güya buraya getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Hayatı yalan. Burada yine aynı yalanları söylüyor. Öteki 'Bu para ancak 10 yılda gelir' diyor, beriki başka bir şey diyor. Biri 'Tüm teröristleri cezaevinden çıkartacağım, kamudan atılanları yeniden göreve getireceğim' diyor, öteki havaya bakıp ıslık çalıyor. Biri 'Savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim' diyor, öteki başka terane mırıldanıyor. Biri ne diyor? 'LGBT'nin başımızın üstünde yeri var' diyor, öteki 'Ben bunlarla nasıl bir araya gelirim' diyor. Kardeşlerim, bu milletin aile kurumu sağlamdır, sağlam. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Öyle mi? Dimdik, adam gibi adam. Ailelerimiz bizim böyle. Her biri ayrı telden çalıyor, bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa rulet masası çıktı, habire dönüyor, nerede duracağı belli değil.

"SİZ NE AYAKSINIZ YA?"

Kardeşlerim, böylesine çarpık çurpuk ayaklı masa olur mu? Buradan, İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum: Siz ne ayaksınız ya? Ama milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara ne ayak olduklarını hatırlatacak.

Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların bir daha tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik. Siz bakmayın bugün birilerinin köken ve mezhep istismarıyla ülkeyi yeniden o eski günlerine geri döndürme sevdasına. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Bunlar ömürleri boyunca bu ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı hizmetleri, kazandırdıkları tek bir eserleri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır.

Ülkemizin deprem tehdidi altındaki şehirlerinden biri olan İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz, biz. Bunlardan bir şey olmaz. Hem de bunlara rağmen yapacağız.

"İZMİR'İN DAĞLARINDA AÇAN ÇİÇEKLERİ BABALARININ MALI SANARAK SAĞA SOLA PEŞKEŞ ÇEKENLERE VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP NEDİR, BİLİYOR MUSUNUZ?"

Biz İzmir için gece gündüz çalışırken yedili masanın bu şehrin insanların ne dediler? 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz.' Böyle dediler mi? Aralarında FETÖ'nün adayı var, PKK'nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var, İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmirlinin adayı yok, yani sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendisini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir, Cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın da önüne tıkamak isteyen bu masaya sandığa gömer, gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap nedir, biliyor musunuz? Bu cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir.

14 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal'in bir asır önce İzmir'den işaret ettiği, vatan toprakları gibi ülke iktisadını da esaretten kurtaracak kalkınma atılımını hedefine ulaştıran bir seçim olacak. 14 Mayıs Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır. Evet, 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi ve milletimizi her alanda dünyada hak ettiği yere çıkarma azminin seçimi olacaktır.

Bay bay Kemal ne diyor? Selo'yu cezaevinden çıkaracakmış. Vay vay vay. 51 tane benim Kürt kardeşimi Diyarbakır'da oradaki vatandaşları sokağa döküp, bu 51 kardeşimizin ölümüne neden oldunuz mu? Şimdi, nerede? Edirne Cezaevi'nde. Gidip ziyaret ediyor mu altılı masa? Ediyor. 'Geliyoruz' diyor, 'Gelince bunları çıkaracağız.' Hatta, bebek katili Apo'yu da çıkaracak. Kardeşlerim, öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermeniz lazım.

Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini de yeni yuvalarına kavuşturduk. Şimdi de İzmir'de İlk Evim ile 12 bin 400 konut inşa edecek, İlk İşyerim ile 700 iş yeri yapacak, İlk Arsam ile 25 bin konutluk arsa vereceğiz.

İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz getiriyoruz."