ERDOĞAN, EDİRNE MİTİNGİNDE KONUŞTU-O

Erdoğan Biz bu CHP'ye, PKK'ya ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyiz (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli mitinginin ardından geldiği Edirne'de Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitingde eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkan Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına eşlik etti. Erdoğan, Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne. Devletimize 1 asır başkentlik yapan İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni Fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz 7 düvele meydan okuruz. Toprağında, tabiatın çiçekleri gibi medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'den aldığımız ilhamla içeride kalkınma hamleleri yürüttük, dışarıdaki eserlerimize sahip çıktık. Şairleri, alimleriyle, sanatkarlarıyla, Selimiye gibi bir dünya şaheseriyle, dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik. Buradan Selimiye Camisi'ni izledim; restorasyonunu yapıyoruz. İnşallah yeniden bütün haşmetiyle bütün azametiyle Selimiye Camisi, tüm dünyaya örnek olacak. Edirne, Rumeli'den dönüş acılarımızı hiçbir zaman aklından çıkarmamış, Rumeli'ye asla elveda dememiş bir şehrimizdir. Bunun için Edirne ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez dedi.

'KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ PAZARLIKLARIN UTANCIYLA EVELEYİP, GEVELİYORLAR'

CHP'nin yaptığı mitinglere değinen Erdoğan, Görüyorsunuz değil mi CHP miting yapıyor; meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp, Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo, cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede bizim aleyhimize Bay Bay Kemal'in lehine, kapaklar yapılıyor, manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu Bölücülere dönüp de 'siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz' diyeni gördünüz mü FETÖ'cülere dönüp 'siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi' diyeni gördünüz mü Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü Tam tersine hepsi ile de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip, geveliyorlar. Kimine bakanlık, kimine cezaevini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece, hakkı hukuku, adaleti, biz size teslim etmeyiz diye konuştu.

'SENİN GİBİLERE BU TEFECİLER, PARA VERMEZ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, Kimine de kamudan attığımız militanlarını, devlete doldurmaz sözü vermiş Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Hani 300 milyar dolar, Londra tefecilerinden alacak ya; öyle bir söz vermiş. ya sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilere bu tefeciler, para vermez. Kimine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Hatta adı Teknofest ile sembolleşen Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara devretme sözü vermişler. Dün Atatürk Havalimanı nasıldı 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bize ve Cumhur ittifakına, kimlerin saldırdığına Bay Bay Kemalin ve koalisyon masasını kimlerin desteklediğine baktığımızda, tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Dünkü İstanbul mitingini gördünüz; bu kadar insanı bir araya ülke sevginden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden, evlatlarının geleceğine sahip çıkma duygusundan başka ne getirebilir Gittiğimiz her şehirde, milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanına kadar her yerde, geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa; işte tüm bu hakikatleri gördüğü içindir dedi.

'MASAYI ORTAKLARININ KUMAR MASASI OLARAK TARİF ETTİĞİ BİRİNE BU ÜLKE EMANET EDİLİR Mİ'

Kırklareli mitinginde 20 bin kişi olduğunu söyleyen Erdoğan, Az önce onlarla buluştuk. Bu güne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan 'namus şeref' sözü diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine, bu ülke emanet edilir mi Kurduğu masayı bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi Masadaki ortaklarını orada tutabilmek için makamlar dağıtan birine bu ülke emanet edilir mi Söylediği şeylerden haberi olmayan, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış, yarısı da saçma sapan işlerden ibaret birine bu ülkeye emanet edilir mi Daha önemlisi aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini, LGBT türü sapkınların eline bırakmaya; CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi Yanındakiler LGBT'ci mi Şimdi gelelim bize AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi Çünkü bizde aile kurumu kutsal, aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz dedi.

'BENİM MİLLETİM BUNLARA DEĞİL ÜLKEYİ GÜNAHINI BİLE VERMEZ'

Erdoğan, kalabalığa; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi ve 6'lı masaya ait görüntülere yer verilen bir video izletti. Video sonrası konuşmasına devam eden Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşananları hatırlatarak şunları söyledi Bay Kemal FETÖ'cülerin vasıtasıyla, tankların arasından kaçırılarak, Bakırköy belediye başkanının evine gitti. Utanmadan sıkılmadan 'haberim olsa' beklerdim diyor. 10 binlerce İstanbullu orada beklerken sen o on binlerce İstanbulluyu görmedin mi Adamın hayatı yalan. Adamın böyle bir düşüncesi yok ve Bakırköy Belediye Başkanının evine git oradan kahveyi yudumlayarak gelişmeleri izle acaba ne zaman öldürecekler; uçaklar önümüzden geçiyor, devamlı üstümüzden pik yapıyorlar. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Unutmayın Rabbimiz ne her hesabın üzerinde, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı, tuzağı vardır, ına tuzak olmaz. Evet, benim milletim bunlara değil ülkeyi günahını bile vermez. İnşallah 14 Mayıs'ta Edirne'nin de bu kumar masasına, hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Hani Edirne türküsünde ne var 'ayılana gazoz bayılana limon' diyor ya işte 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya onlar var ya onları bunlar için hazırlayalım. Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar.

'KENDİ PROVOKASYONLARIYLA OLAY ÇIKARIYORLAR'

'Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar diyen Erdoğan, 'Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz 1 milyon 700 bin insan, Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince, tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar ifadelerinde bulundu.

'BU MİLLETİ KİRLİ OYUNLARINA ALET EDEMEYECEKLER'

Edirne'de karşısındaki alanda 25 bin kişi bulunduğu da aktararak 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Erdoğan, Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. Pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız 'Durmak yok yola devam' diyor muyuz Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de bunlar, sahnelediler. Ama bu sefer başaramayacaklar, bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır. Burada Serhat şehrimiz Edirne'den öyle bir ses verin ki vatanın diğer ucu Kars'tan dahi duyulsun; hazır mıyız Edirne, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz Edirne, 14 Mayıs'ta, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz Edirne, 14 Mayıs'ta, Türkiye'ye 100 yılının inşası için 'Bismillah' diyor muyuz Edirne, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla 'yola devam' diyor muyuz. Maşallah, Trakya'nın kadim şehri Edirne'ye de böylesi yakışır dedi.

'MİLLİ İRADENİN BİLEĞİNİ BÜKEMEYİNCE, EKONOMİK TUZAKLARI DEVREYE SOKTULAR?

Ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Kardeşlerim hep söylediğim gibi biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin 81 vilayetinin hiçbirini diğerinden ayırmadan 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini dışlamadan eser verdik, hizmet götürdük. Şu Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsalar, acaba bunları ayağa kim kaldırdı Allah şahittir ki sizler şahitsiniz ki ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmak için canla başla çalıştık. Üstelik bu mücadeleyi, önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen yürüttük. Terör örgütlerinden darbecilere kadar her aracı kullandılar. Milli iradenin bileğini bükemeyince, ekonomik tuzakları devreye soktular. Bu ülkenin ekonomisini mahvetme tehditleri savuranlar oldu. Ayrıca salgından savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuk. Buna rağmen hep dimdik ayakta kalmayı başardık. Gıdadan kiraya, hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak, inşallah bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz dedi.

'TERÖRÜ BİTİRİR BİTİRMEZ PETROLÜ BULDUK VE KULLANMAYA BAŞLADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin 21 yıllık süredeki hayata geçirdikleri proje ve eserlerin yer aldığı videoyu kalabalığa izletti. Video sonrasında konuşmasına devam eden ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi Türkiye 21 yıldır kazancını, altyapı yatırımlarına harcadı. 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcarken, Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten, emniyete, ulaşımdan, enerjiye, sanayiden, tarıma spordan, konuta her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptı. Artık altyapıyı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalara kullanacağız. Nedir bu Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gazımızı devreye alır almaz ilk ay konutlardaki tüm tüketimi ücretsiz yaptık. Şu anda ücretsiz doğalgaz kullanıyor muyuz Bununla yetinmiyor 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımına denk gelen 25 metreküplük kısmı, faturalardan düşüyoruz. Gabar'da bulduğumuz kaliteli petrol bize o bölgenin 40 yıldır niçin terör örgütlerinin saldırısı altında kaldığını gösterdi. Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk ve kullanmaya başladık. Aynı şekilde savunma sanayi projelerimizin her biri, ülkemize çok önemli gelir kazandıran kaynaklara dönüşmeye başladı. Böylece savunma sanayi projelerimizi engellemek amacıyla niçin bu kadar uğraştıklarını da görmüş olduk.

'100 MİLYAR DOLARLIK KAZANCI MİLLETİMİZİN EMRİNE VERECEĞİZ'

Yaşanan gelişmelerle ortaya çıkacak 100 milyar dolarlık kazancı milletin emrine vereceklerinin mesajını veren Erdoğan, İşte tüm bu gelişmelerle ortaya çıkacak yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftimizin velhasıl milletimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Bu doğrultuda atacağımız adımlardan biri de sermayesi, enerjisi gelirimizden sağlanacak aile ve gençlik bankası kurmak. Bay bay Kemal, senin o yalanlarından Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz Ev hanımlarımızın emeklilik primlerinin üçte birini buradan ödeyerek destek vereceğiz. Eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliğe, her konuda hibe ve kredi vererek, gençlerimizin geleceğini beraberce inşa edeceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akımlardan korumak, evlatlarımıza güvenli yarınlar kurmak için de bu kaynağa başvuracağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'ye 21 yılda 46 milyar liraya yakın kamu yatırım yaptıklarını da belirterek, kentte kazandırılan hizmet, proje ve yatırımları anlattı.

'BEN SİZE İNANIYORUM'

Erdoğan, Türkiye'de yatırım, proje ve hedeflerine ilişkin videoyu da kalabalığa izleterek, Nasıl buldunuz iyi mi Ben size inanıyorum. Herhalde siz de bize inanıyorsunuz. Durmak yok. Bunlar, kitapsız, bunlar dinsiz. Kandil'den ezansız bu ahlaksızlar, Bay Bay Kemal'e destek veriyor. Selo, o da öyle. Şimdi bunlara gereken cevabı, şöyle kaldıralım ellerimizi; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Edirne'den milletvekili sayısını artırıyor muyuz Size inanıyorum, sizde de bu aşkı görüyorum. Sağ olun var olun diye konuştu. Erdoğan, daha sonra Edirne AK Parti milletvekili adaylarını tek tek tanıtıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket etti. (DHA)