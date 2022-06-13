Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. AA / Cemaleddin Turan - Güncel Güncel Haberler

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