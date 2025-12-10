Emep'li Karaca, Divriği'de İşten Çıkarılan Madenciler Konusunu TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Divriği'deki madencilerin işten çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Karaca, "Taşeron sisteminin yarattığı güvencesizlik ortadayken; Bakanlığınız işçi haklarını gasp eden bu düzene karşı ne yapmaktadır? Bakanlık, şirketlerin 'küçülme' kılıfıyla yürüttüğü bu toplu kıyıma göz mü yummaktadır" diye sordu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde OYAK Grubu'na bağlı Erdemir Madencilik ve taşeron şirketi Çiftay İnşaat'ın "zarar" ve "küçülme" gerekçeleri öne sürerek 700–800 madenciyi işten çıkarma hazırlığı yapmasına tepki büyürken, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle kapsamlı soru önergeleri verdi.

Şirketin açıkladığı gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karaca, Erdemir'in 2024 Entegre Faaliyet Raporu'na göre 411 milyon dolar net kar açıkladığını, ham çelik üretiminin 8,5 milyon tona ulaştığını ve şirketin 35 ülkeye 1,5 milyon tonun üzerinde ihracat yaptığını hatırlattı. Buna karşın yüzlerce işçinin kapının önüne konulmak istendiğini belirten Karaca, "Zarar dedikleri, sadece karlarının azalmasıdır" diyen işçilerin tepkisine yer verdi.

Karaca, Evrensel Gazetesi'ne konuşan madencilerin, işten çıkarmaların arkasında daha düşük ücretlerle yeni işçi alımı ve ilçede demografik bir değişiklik yaratma niyetinin bulunduğu yönündeki iddialarını da önergesine taşıdı. İşçiler ayrıca, yeraltı madenciliği faaliyetlerinin durdurulacağı açıklanmasına rağmen Malatya'dan çıkarılan madenlerin Divriği'de işlenmeye devam ettiğini, maden havuz duvarlarının yükseltilmesi ve yeni pompaların alınması gibi yatırımların sürdüğünü belirtiyor.

Karaca'nın yanıtlanmasını talep ettiği sorular şöyle:

Divriği'de uzun yıllardır madencilik faaliyeti yürüten Erdemir, Çiftay ve Demir Export şirketlerinin son 5 yıllık kar ve zarar bilançoları nedir? Bu şirketlerin "zarar" ettiğine ilişkin iddialar doğruyu yansıtmakta mıdır?

Divriği'deki toplu işçi kıyımı Bakanlığınızın haberi ve izni dahilinde mi gerçekleşmiştir? Bu süreçte herhangi bir iş müfettişi görevlendirilmiş midir? Görevlendirildiyse sonuç nedir?

"Zarar" ve "Küçülme" gerekçesiyle işten atma yapılırken, bir yandan maden havuz duvarı ihalesi yapılması ve pompa alınması; diğer yandan dışarıdan getirilen madenlerin işlenmesine devam edilmesi konusunda Bakanlığınız inceleme yapmış mıdır?

Yıllarca Divriği'nin hem yeraltı kaynakları hem de emek gücü üzerinden zenginleşen şirketlerin gerçek bir gerekçe olmaksızın keyfi bir şekilde yüzlerce işçiyi işten atıp binlerce insanı mağdur etmesine karşı Bakanlığınız ne yapacaktır?

Taşeron sisteminin yarattığı güvencesizlik ortadayken; Bakanlığınız işçi haklarını gasp eden bu düzene karşı ne yapmaktadır? Bakanlık, şirketlerin "küçülme" kılıfıyla yürüttüğü bu toplu kıyıma göz mü yummaktadır?