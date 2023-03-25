Erdek'te bağ evi yangında kullanılmaz hale geldi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Palata mevkisinde bulunan bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Siyah dumanın yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Ufuk Bölükbaş'a ait olduğu öğrenilen bağ evinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel