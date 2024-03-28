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Erciyes Üniversitesinde '30 Mart Sıfır Atık Günü' Etkinliği Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesinde "30 Mart Sıfır Atık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) ile Çevre ve Sıfır Atık Kulübü tarafından Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi

"Ben Anadolu'yum" adlı kısa film gösterimi ile başlayan etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun dünyadaki kaynakların sınırsız olmadığını belirtti.

Altun, "Bu programlar vesilesiyle çocuklarda sıfır atık bilincinin oluşturulması çok önemli. Çünkü çocuklarımızın bundan sonraki süreçlerde maruz kalacağı şartları hafifletebilmemiz için bu bilinç içerisinde yetişmeleri, bu süreçlerin tanımlanması açısından çok kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ise 2017 yılında Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan bu günün ülke doğasına ve ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur da üniversite olarak sıfır atık yolculuğuna 2018 yılında Prof. Dr. Oktay Özkan ile başladıklarını, bu kapsamda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

ERÇEVREM Öğretim Görevlisi Berna Akın'ın "Üniversitemizin Sıfır Atık Yolculuğu" konulu sunum yaptığı program, plastik atıklarla ilgili hazırlanan kısa film gösterimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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