Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada

Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Öte yandan ERÜ, Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite sanayi işbirliği ve sınai mülkiyet haklarına önem verildiğini belirtti.

ERÜ bünyesinde birçok sektörde patent çalışmalarının yürütüldüğünü, açıklanan sonuçların gurur verici olduğunu vurgulayan Altun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesinin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını kaydetti.