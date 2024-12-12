Erciyes Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen 6. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki (EKM) çalıştayın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, ERÜ'nün son zamanlardaki başarılarının ilin valisi olarak kendisini gururlandırdığını söyledi.

Üniversitelerin şehirle bütünleşmesinin önemine dikkati çeken Çiçek, "Sadece öğrenci yetiştirmek değil, şehrin bütün meselelerine yaklaşımları çok önemli. Kayseri, Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerimiz ile beraber tam anlamıyla bu noktada örnek teşkil etmekte. Düzenlenen çalıştay bile bunun göstergesidir." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversite olarak hem şehre hem ülkeye hem de tüm insanlığa katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yapılan araştırmalar için fon desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Biz her zaman devletinden destek alan olarak ilerlemek istemiyoruz. Bizler de bazı imkanlarımızı değerlendirmek ve bunları araştırmaya, geliştirmeye aktarmak için gayret ediyoruz. Üniversitemiz, bilimsel araştırma projelerinde 180 milyon liraya varan, araştırma üniversitesi fon desteği 60 milyon lirayı da ilave edince 250 milyon liralık bir araştırma fonuna sahip bir üniversite. Araştırma üniversiteleri sıralamasında bizden önde olan 7 üniversiteyi incelediğimiz zaman karşımıza farklı detaylar çıkıyor. Sahip oldukları fonlar 600-700 milyon lirayı bulmaya başlıyor. Bizim akademik insan kaynağında bir yetersizliğimiz yok, bizim üzerimize düşen görev, dert edindiğimiz konu, bu fonları artırmak. 500 milyon liralık bir fona ulaşan Erciyes Üniversitesinin araştırma üniversiteleri arasında ilk 5'te olması kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor."

Üniversite-sanayi işbirliği kavramının halihazırda aktif olarak sonuçlarını vermeye başladığını belirten Altun, "Bir şehrin üniversitesi, sanayisinin AR-GE'sinden geri kalamaz, geri kalırsa üniversite misyonunu kaybetmiş demektir. O yüzden biz sadece Kayseri'de değil, İç Anadolu Bölgesi'nde firmalarımızın sahip olduğu 75 AR-GE merkeziyle sıkı görüşme halindeyiz. Onların yaptığı çalışmalara çözüm ortağı olarak fikirler vermeye, destek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da sağlık ve yaşam bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 150 araştırma grubunu bünyelerinde bulundurduklarını anlattı.

Hedeflerinin 2025 yılında araştırma grubu sayısını 200'e çıkarmak olduğuna işaret eden Zararsız, bu yılki çalıştaya 49'u sanayi temsilcisi, 97'si araştırma grubu olmak üzere 700 kişinin katıldığını aktardı.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu da sanayi ve üniversite işbirliğinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Farklı salonlarda akademik sunumların yapıldığı çalıştayda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın başkanlığında "Fen Bilimleri ve Mühendislik Oturumu", Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu başkanlığında "Sağlık ve Yaşam Bilimleri Oturumu" ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan'ın başkanlığında "Tarım Oturumu" düzenlendi.

Çalıştay yarın sona erecek.