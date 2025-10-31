Haberler

Erciyes Kayak Merkezi, Ski Turkish Projesi ile Dünyaya Tanıtılıyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Warren Miller Entertainment ile gerçekleştirdiği Ski Turkish Projesi sayesinde, Erciyes Kayak Merkezi'nde çekilen 'Steeper and Deeper' belgeseli ile Türkiye'nin kış turizmini uluslararası platformda tanıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir projeye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ski Turkish Projesi kapsamında, Amerika'nın saygın outdoor prodüksiyon şirketlerinden Warren Miller Entertainment, efsanevi kayak filmi "Steeper and Deeper" konseptini 34 yıl sonra yeniden hayata geçirdi.

Yapımın Türkiye bölümü, dünyaca ünlü ekstrem kayakçı, seyahat yazarı ve yapımcı Dan Egan ve ekibi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çekildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle yürütülen çekimlerde, Erciyes'in doğal güzellikleri ve kış turizmi potansiyeli sinematik bir dille dünyaya tanıtıldı.

Egan'ın 33 yıl önce çektiği film, Kayseri, Kapadokya ve Erciyes görüntüleriyle dikkat çekmişti. Yeni belgesel ise Warren Miller Entertainment imzasıyla Amerika'daki Toronto Ski Show ve Boston Ski Show etkinliklerinde gösterime sunuldu.

Bu gösterimler sayesinde Türkiye, ilk kez kış turizmi temalı bir filmle Amerika'daki uluslararası fuarlarda tanıtılma fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
