Fatih Erbakan: Kırmızı çizgimiz Öcalan'ın dışarıya çıkmaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde il başkanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden kendilerine görüşme talebi gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Erbakan tarh verdi.

ERBAKAN: DEM PARTİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ AMA KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Erbakan, "DEM Parti görüşme talebinde bulundu. Salı günü saat 15.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendileriyle görüşeceğiz. Ancak biraz evvel de ifade ettiğim gibi tabii kırmızı çizgilerimiz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür. Üniter yapısıdır ve aynı zamanda terörist başının da herhangi bir şekilde İmralı'dan dışarıya çıkmamasıdır" dedi.

"BÖYLE BİR DURUM BİZİ ACİZ DÜŞÜRÜR"

Erbakan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılıp, getirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulmasının çok büyük mahsurları vardır. Böyle bir durum bizi aciz düşürür; devletimizi, ordumuzu, emniyet güçlerimizi. 'Biz, 40 sene bütün kurumlarımızla sizle mücadele ettik ama başarılı olamadık. Halen daha bize tehdit oluşturuyorsunuz. Öyleyse Abdullah Öcalan'a rica edelim, bizi bu dertten kurtarsın.' Yani, Abdullah Öcalan'ın bu çağrısına muhtaç kalmışız görüntüsünü vermiş olacağız. 'Efendim, anneler ağlamasın, kan akmasın.' Bunu kim istemez? Biz de herkes kadar kan akmasın istiyoruz ama Abdullah Öcalan'ın bir çağrısıyla PKK'nın silah bırakmasının mümkün olmadığını söylüyoruz. Neden? PKK'nın kendi yöneticileri bunu söylüyor.

"BU KARARI SADECE ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ VEREBİLİR"

'Abdullah Öcalan buna karar veremez' diyor. Yine, Sayın Bahçeli'nin çağrısından 2 gün sonra TUSAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Bunların hepsi silah bırakılmayacağına dair mesajlardı. Şehit ve gazilerimize büyük saygısızlık yapılmış oldu. Abdullah Öcalan'ın, umut hakkından yararlanıp da serbest kalması veya ev hapsine geçmesi kararını, sadece kanına girmiş olduğu şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz verebilir. Başka kimse böyle bir karar veremez. Hadi diyelim PKK kısmı silah da bıraktı. PYD/YPG ne olacak?"

"DEVLET, SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRMELİ"

Sürecin şeffaf yürütülmediğini belirten Erbakan, "Meclis'in haberi yok, siyasi partilerin haberi yok, milletin haberi yok. Özellikle devlet tarafından siyasi partilerin bilgilendirilmesi lazım. Evet, DEM Parti heyeti bir görüşme trafiği sürdürüyor ama sadece DEM Parti kaynağından gelen haberler yerine devletin de bize bununla ilgili bilgi vermesi lazım. Her zaman söylediğimiz gibi çözüm sürecine karşı değiliz. Bölgedeki halkımızın taleplerinin yerine getirilmesine elbette 'Evet' diyoruz. Onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bölgenin derdiyle en fazla dertlenen bir siyasi hareketin temsilcileriyiz ama bir süreç yürütülecekse bölge halkının meşru resmi temsilcileriyle yürütülsün. Terör örgütüyle yürütülmesin" ifadelerini kullandı.