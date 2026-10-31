Erbakan Konya'da ekonomiyi eleştirirken faize 2,7 trilyon lira ödendiğini söyledi

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HABER: Taner ÖZAY

(KONYA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Türkiye'de kaynakların adil dağıtılmadığını savunan Erbakan, "Küçük esnafa, KOBİ'ye, çiftçiye, köylüye, işçiye, memura, emekliye niye kaynak kalmıyor? Çünkü imkanlar canavarlara gidiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası törenle açıldı. Törende konuşan Erbakan, bütçeden faize ödenen tutarı, holdinglere aktarıldığını belirttiği kaynakları ve kamuda israf olarak nitelediği harcamaları eleştirdi.

"PAYLAŞIMDA ADALET OLMADIĞI İÇİN HALKIN YÜZDE 80'İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA"

Türkiye'de asgari ücretlilerin ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Erbakan, "Türkiye'de kaynaklar var, imkan var, nimetler Cenabı Allah tarafından veriliyor ama paylaşımda adalet olmadığı için halkın yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında, yüzde 45'i açlık sınırının altında. 8 milyondan fazla asgari ücretli, 16 milyondan fazla emekli maalesef açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor" diye konuştu.

"2026'NIN İLK 8 AYINDA 82 BİN ESNAF DÜKKANINI KAPATMAK MECBURİYETİNDE KALIYOR"

Mazot fiyatları ve diğer girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçilerin üretim yaptıkça zarar ettiğini söyleyen Erbakan, küçük esnafın durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Küçük esnafımız ağır vergiler yüzünden, yüksek faiz oranları yüzünden, astronomik iş yeri kiraları yüzünden ve alım gücünün sıfıra düştüğü piyasa yüzünden her geçen gün dükkanını kapatıyor, siftah etmeden kepenk indiriyor. 2026'nın ilk 8 ayında 82 bin esnaf dükkanını kapatmak mecburiyetinde kalıyor."

"BU SENE DEVLET BÜTÇESİNDEN FAİZE 2,7 TRİLYON LİRA ÖDENDİ"

Erbakan, "Küçük esnafa, KOBİ'ye, çiftçiye, köylüye, işçiye, memura, emekliye niye kaynak kalmıyor? Çünkü imkanlar canavarlara gidiyor. Bu canavarları biz, Yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri anlatıyoruz. Birincisi faiz canavarı. Bu sene devlet bütçesinden faize 2,7 trilyon lira ödendi" dedi.

Kamu-özel iş birliği projeleri, özelleştirmeler ve vergi muafiyetleri yoluyla bu yıl sekiz holdinge 1,5 trilyon lira aktarıldığını öne süren Erbakan, makam uçakları ve konvoyları, protokol giderleri, saraylar, yurt dışı gezileri ve birden fazla yerden maaş alan bürokratları örnek göstererek kamudaki israfın 2 trilyon lirayı bulduğunu savundu. Erbakan, "Onun için de millete, emekliye, emekçiye, çiftçiye, köylüye kaynak kalmıyor. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"İMTİYAZLI HOLDİNGLERE HAKSIZ KAYNAK AKTARAN MUSLUKLARI KAPATACAĞIZ"

İktidara gelmeleri halinde denk bütçe uygulayacaklarını belirten Erbakan, "Biz gelir gelmez imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktaran muslukları kapatacağız. Hortumları birer birer keseceğiz ve kamudaki israfı da inşallah Allah'ın izni ile Milli Görüş ruhuyla önleyeceğiz ve böylece denk bütçeyi gerçekleştireceğiz" dedi. Erbakan, 54. Hükümet dönemini örnek göstererek bu yolla bütçedeki faiz yükünü azaltacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA