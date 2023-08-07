Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden sürüyor. Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, 'Maalesef 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şuan da Payas ilçesi bulunan TOKİ evlerinde inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve şuan nasip olursa da yıl sonunda da teslimleri olacak' dedi. Çalışmaların 2 vardiya sistemi ile devam ettiğini belirten Savaş, 'Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışıyor. Örnek daireyi biz gezdik gerçekten çok güzel olmuş' ifadelerini kullandı. Deprem konutlarının yanı başında bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Elif Atabey ise 'TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yanımızda afet konutlarının inşaatı var, çok memnunuz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Geceli gündüzlü çalışılıyor. Rabbim bir daha da böyle bir deprem yaşatmasın' şeklinde konuştu.

Enkaza dönen Hatay'da deprem konutları yükseliyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden sürüyor.

Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, "Maalesef 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şuan da Payas ilçesi bulunan TOKİ evlerinde inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve şuan nasip olursa da yıl sonunda da teslimleri olacak" dedi.

Çalışmaların 2 vardiya sistemi ile devam ettiğini belirten Savaş, "Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışıyor. Örnek daireyi biz gezdik gerçekten çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarının yanı başında bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Elif Atabey ise "TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yanımızda afet konutlarının inşaatı var, çok memnunuz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Geceli gündüzlü çalışılıyor. Rabbim bir daha da böyle bir deprem yaşatmasın" şeklinde konuştu.