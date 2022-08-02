Engin Özkoç: "Erzurum Kongresi'nde Hakim Kılınan Milli İrade, Yerini Tek Kişinin İnisiyatifine Bırakmıştır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'nin Erzurum'daki grup toplantısının açılışında; "Erzurum Kongresi'nde hakim kılınan milli irade, yerini tek kişinin inisiyatifine bırakmıştır. Yaşadığımız ekonomik ve yönetsel krizin tek sebebi budur. Sizin liderliğinizde, halkımızın iradesiyle buna, CHP ve Millet İttifakı son verecektir" dedi.

CHP, bu haftaki grup toplantısını Erzurum'da yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün, Erzurum'da tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün Erzurum'da şu anda sizlerin arasında oturan, bütün bu salona yayılarak, Erzurumlularla kucaklaşan CHP'den 128 milletvekili aramızda. Sizinle kucaklaşıyorlar. CHP'nin Parti Meclisi üyeleri, genel başkan yardımcıları; onlar da sizin aranızda, sizinle kucaklaşıyorlar. İl başkanlarımız; Artvin, Kars, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bingöl, Muş, Van, Tunceli, Sivas, Ardahan il başkanları burada. Muhtarlar Derneği Başkanı, muhtarlarımız, kadın kolları ve MYK üyeleri, il kadın kolları üyeleri…

Sürücü Kursları Federasyon Başkanı, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı, Ziraat Odası Başkanı, Şoförler Odası Başkanı ve yöneticileri, Taşıyıcılar Kooperatifi Dernek Başkanı…

Gençlik Kolları Genel Başkanımız, belediye başkanlarımız, meslek odası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, apartman görevlilerimiz, girişimci kadınlarımız; İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin değerli yöneticileri, kahraman gazilerimiz buradalar.

"ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ BİR MECLİS TARAFINDAN YÖNETİLECEĞİ GÜNLERİ İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sayın Genel Başkanım; Erzurum Kongresi'nde hakim kılınan milli irade, yerini tek kişinin inisiyatifine bırakmıştır. Yaşadığımız ekonomik ve yönetsel krizin tek sebebi gerçekten budur. Sizin liderliğinizde, halkımızın iradesiyle, buna CHP ve Millet İttifakı son verecektir.

CHP olarak Genel Başkanımızın liderliğinde, ülkemizin güçlü bir Meclis tarafından yönetileceği günleri inşa etmek için çalışıyoruz. Onun için Erzurum'dayız. Onun için Türkiye'yi dolaşıyor, insanlarımızla kucaklaşıyoruz."