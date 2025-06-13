Engin Altay'dan Trafik Cezalarına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, yeni belirlenen trafik ceza oranlarına ilişkin, "Devletin görevi vatandaşı soyup soğana çevirmek değil, onun hakkını, güvenliğini ve refahını korumaktır. Bu gelirlerin kime, neye harcandığını bilmiyoruz. Şeffaflık nerede? Hesap verebilirlik nerede? Bu iktidar için trafik cezaları artık caydırıcı değil, gelir artırıcı bir araç." diyerek tepki gösterdi.

Altay, trafik cezalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Altay, 2004 yılından bu yana kesilen trafik cezalarının hem miktar hem de kapsam olarak sürekli arttığını, iktidarın bu uygulamayı vatandaşın cebine yönelmiş gizli bir vergi politikasına dönüştürdüğünü ifade etti.

Altay açıklamasında, trafik güvenliğini sağlamakla yükümlü devletin, vatandaşı bilinçlendirmek ve korumak yerine cezayla korkutan, adeta tuzak kuran bir anlayışı benimsediğini belirtti. Altay, "Bugün vatandaş, sokakta hem trafik canavarından hem de ceza makinesi haline gelen iktidardan korunmak zorunda kalıyor. Hız tuzakları, abartılı cezalar ve denetimsiz uygulamalar, devletin düzenleyici görevini değil, tahsilatçı yüzünü öne çıkarıyor" dedi.

Cezaların nereye harcandığı, hangi kalemlere aktarıldığının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Altay, "Devletin görevi vatandaşı soyup soğana çevirmek değil, onun hakkını, güvenliğini ve refahını korumaktır. Bu gelirlerin kime, neye harcandığını bilmiyoruz. Şeffaflık nerede? Hesap verebilirlik nerede? Bu iktidar için trafik cezaları artık caydırıcı değil, gelir artırıcı bir araç. Vatandaşı canından bezdiren, her adımda bir ceza tehdidiyle karşı karşıya bırakan bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tahsilat kalemi değil, anayasal haklara sahip bireylerdir. Hükümet bunu unutmasın" ifadelerini kullandı.

Altay'ın Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular şu şekilde:

"2004 yılından bu yana trafik cezalarından elde edilen yıllık gelir miktarı ne kadardır? Bu gelirlerin türlere göre (hız, kemer, kırmızı ışık, alkol, park yasağı vb.) dağılımı nedir? Trafik ceza gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki oranı yıllara göre nasıl değişmiştir? Bu gelirlerin hangi alanlarda kullanıldığına dair detaylı bilgi nedir? Trafik cezalarının düzenli artışının gerekçesi nedir? Bu artış trafik güvenliğinde gerçek bir iyileşme sağlamış mıdır? Bu cezaların ve gelirlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması yönünde Bakanlığın yürüttüğü bir çalışma var mıdır?"