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Engelliler Haftası kapsamında Ağrı'da engelliler askerlik yemini etti

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Ağrı'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda engelli jandarma erler, askerlik yemini etti ve terhis töreni gerçekleştirdi. Törene birçok önemli isim katıldı.

Ağrı'da, Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan engelliler, askerlik yemini etti.

12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli jandarma erler, ant içti ardından terhis töreni gerçekleştirdi.

Törene, Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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