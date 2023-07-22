Engelli Kardeşlere Tekerlekli Sandalye Desteği

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan engelli kardeşlere tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri, ilçenin Yeşilova köyünde yaşayan bedensel engelli Mesrur, Agit ve Valide Kaynak kardeşleri ziyaret etti. Dernek üyeleri, üç kardeşe tekerlekli sandalye verdi. Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle coğrafya tanınmaksızın özel gereksinimli çocuklara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Aydoğdu, 'Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir. İnandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu ve ailelerini hayır dualarını alıyoruz.' dedi.