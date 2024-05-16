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Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli gençler temsili askerlik yaptı. Belediye binası önünde yapılan uğurlama töreninde engelliler tıraş edildi ve kına yakıldı. Davul zurna eşliğinde yapılan etkinlikte engelli askerler, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na uğurlandı. Belediye Başkanı da törene katıldı. Komutanlıkta ise engelliler asker üniformalarını giyerek eğitim aldı ve vatani görevlerini yerine getirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler temsili askerlik yaptı.

İlçe Belediyesi tarafından belediye binası önünde düzenlenen uğurlama etkinliğinde 1 günlük temsili askerlik yapacak engelliler, tıraş edildi, ellerine kına yakıldı.

Davul zurna eşliğinde oyunların oynandığı etkinlikte engelli askerler, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla temsili askerliklerini yapacakları Mürted Hava Meydan Komutanlığına uğurlandı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

Komutanlıkta ise asker üniformalarını giyerek eğitim alan engelliler, yemin ederek vatani görevlerini yerine getirdi, terhis belgelerini aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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