Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler temsili askerlik yaptı.

İlçe Belediyesi tarafından belediye binası önünde düzenlenen uğurlama etkinliğinde 1 günlük temsili askerlik yapacak engelliler, tıraş edildi, ellerine kına yakıldı.

Davul zurna eşliğinde oyunların oynandığı etkinlikte engelli askerler, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla temsili askerliklerini yapacakları Mürted Hava Meydan Komutanlığına uğurlandı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

Komutanlıkta ise asker üniformalarını giyerek eğitim alan engelliler, yemin ederek vatani görevlerini yerine getirdi, terhis belgelerini aldı.