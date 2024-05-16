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Engelli Gençler İçin Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenledi. Törene gençlerin ailesi ve belediye çalışanları da katıldı. Engelli gençler, heyecanla vatani görevlerini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenledi.

Belediyenin hizmet binası önünde 15 engelli gencin katılımıyla düzenlenen törene, gençlerin ailesi ve belediye çalışanları da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, asker kınası yakıldı.

Engelli gençler ve aileleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Boyunlarına al yazmalar ve Türk bayrakları takılan engelli gençler, vatani görevlerini yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

Antalya 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak olan engelli gençler, araçlarla askere uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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