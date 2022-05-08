ENGELLİ ESNAFIN İŞYERİNDE YİNE HIRSIZLIK

ZEYTİNBURNU'nda engelli Murat Emrak yine bir hırsızın hedefi oldu. Tekerlekli sandalyedeki Emrak'ı gören hırsız içkiyi alarak uzaklaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı eski oyuncusu Murat Emrak, dükkanda başka müşterilerle ilgilendiği sırada içeri bir kişi girdi. Emrak'ın müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, 500 lira değerindeki içkiyi montunun içine sakladı. Emrak'a bir şeyler soran şüpheli, daha fazla oyalanmadan dükkandan ayrıldı. Emrak, durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını izledi. Polise şikayette bulunan Emrak, içki çaldığını iddia ettiği şüphelinin fotoğraflarını dükkanın çeşitli yerlerine astı. Geçtiğimiz şubat ayında da işyerine hırsız giren Murat Emrak, hırsızları tekerlekli sandalye ile kovalamıştı.

Son zamanlarda işyerinin hırsızların hedefi olduğunu öne süren Emrak, "Engelime rağmen bunca savaşı verip, bunca mücadeleyi verip, işlerimi ayakta tutmaya çalışıyorken, 2 ayağı sağlam ama zihniyeti çürük hırsızlar tarafından bunları yaşamak, gerçekten moral bozucu" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel