Engelli Dernekleri Başkentte Hak İhlallerine Dikkat Çekti

Engelli Dernekleri Başkentte Hak İhlallerine Dikkat Çekti
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Engelli dernekleri Kızılay Sakarya Caddesi'nde düzenledikleri basın açıklamasında, hazırladıkları 'Engelli Hakları Bildirgesi'ni okuyarak engelli bireylerin maruz kaldığı dışlanma ve ekonomik zorluklara dikkat çekti. Engelliler Platformu Derneği Sözcüsü Avukat Turhan İçli, toplumda engelli bireylerin sesi olmanın önemini vurguladı.

Başkentte engelli dernekleri basın açıklamasında bulundu.

Kızılay Sakarya Caddesi'nde yapılan basın açıklamasında, engelli dernekleri tarafından hazırlanan "Engelli Hakları Bildirgesi" okundu.

Burada konuşan Engelliler Platformu Derneği Sözcüsü Avukat Turhan İçli, engellilerin toplumda dışlandığını ve ekonomik açıdan zorlandığını savundu.

Engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen İçli, "Engelliler yüzyıllardan beri kenarlara itilmiş, bastırılmış, ayrımcılığa uğramış dışlanmış bir nesli oluşturuyor. Yani toplumun en alttakilerini oluşturuyor. Tabi alttakilerin seslerini en üsttekilere duyurması kolay olmuyor. Bu ses genellikle bastırılıyor. İşte bu sesi gür şekilde kamu oyuna duyurmak için buradayız." dedi.

İçli, Türkiye'de 10 milyon civarlarında engelli yaşadığını belirterek, engelli bireyler arasında okuma bilmeyenlerin ve işsizliğin fazla olduğunu ifade etti.

Engelli derneklerinin ve birçok engelli bireyin yer aldığı basın açıklamasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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