Enerji ve Ekonomi Bakanlarından Kilis Valiliğine Ziyaret

Enerji ve Ekonomi Bakanlarından Kilis Valiliğine Ziyaret
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte Suriye, Azerbaycan ve Katar yetkilileri Kilis Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

KİLİS VALİLİĞİ'NE ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Kilis Valisi Tahir Şahin tarafından karşılanan heyete, valilik girişinde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Ardından Bakan Bayraktar, valilik şeref defterini imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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