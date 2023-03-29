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Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Hareketlilik Sürüyor

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Hareketlilik Sürüyor

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YOGYAKARTA, 29 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde yer alan Sleman bölgesindeki Tunggul Arum Köyü'nden volkanik maddeler püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

YOGYAKARTA, 29 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde yer alan Sleman bölgesindeki Tunggul Arum Köyü'nden volkanik maddeler püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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