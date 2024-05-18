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Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda 5 Patlama

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Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 5 patlama yaşandı. Yanardağın faaliyete geçtiği belirtildi.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 5 patlama yaşandı.

Antara News'un haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan yanardağın faaliyete geçtiğini açıkladı.

Gözlem ofisi yetkilileri, Semeru Yanardağı'nda dün 5 patlama meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 900 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne hareket ettiğini kaydetti.

Semeru Yanardağı 6 Mayıs'ta da patlamış ve çevreye volkanik kül püskürtmüştü. Semeru Yanardağı'nın faaliyet seviyesi, 16 Aralık 2021'den bu yana 3. derecede alarm seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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