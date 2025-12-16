Haberler

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp
Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a yükselirken 206 kişi ise hala kayıp. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto bölgenin normale dönmesinin 3 ay sürebileceğini ifade ederken, 1000 ağır iş makinesinin çalışmalara başladığını duyurdu.

  • Endonezya'da sel ve toprak kaymalarında 1030 kişi öldü, 206 kişi kayıp.
  • Endonezya Cumhurbaşkanı, etkilenen bölgelerin 2 ila 3 ay içinde normale dönmesini hedefliyor.
  • Endonezya hükümeti, afet bölgesine 1000 ağır iş makinesi sevk etti ve 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edecek.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a ulaştığı, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

"ÜLKE 3 AYDA ANCAK NORMALE DÖNER"

Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

YÜZLERCE İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE

Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda." ifadesini kullandı.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

NE OLMUŞTU?

BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
title