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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Malezya ve Singapur'dan yangınlar için özür diledi

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, aylarca süren orman yangınlarının dumanı nedeniyle Malezya ve Singapur'dan özür diledi. Polis, yangınlarla bağlantılı şüphelenilen 104 şirket hakkında soruşturma yürütüyor; hükümet yeni bir kurum kurmaya hazırlanıyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkesinde aylarca süren orman yangınlarının Malezya ve Singapur'u olumsuz etkilemesi nedeniyle bu ülkelerden özür diledi.

Antara ajansının haberine göre, Subianto, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) marjında ülkesindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Subianto, yaklaşık dört ay süren orman ve arazi yangınlarının yol açtığı dumanın Malezya ve Singapur'u olumsuz etkilemesi nedeniyle bu ülkelerden Endonezya hükümeti ve halkı adına özür diledi.

Polisin, yangınlarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 104 şirket hakkında soruşturma yürüttüğünü kaydeden Subianto, hükümetin yangınlarla mücadele kapsamında yeni bir kurumu hayata geçirmeye hazırlandığını da aktardı.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı, koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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