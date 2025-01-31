Endonezya Büyükelçisi Rizal Purnama, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Purnama, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nın katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların dokunaklı olduğuna işaret eden Purnama, tercihini Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Purnama, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın, havai fişeklerle kutlama yaptığı fotoğrafa ilişkin, "Bu fotoğrafı gördüğümde bunu seçmek istedim." dedi.

"Bunun, çok hassas bir konu olduğunu ve Suriye halkının dayanıklılığının ve umudunun ne kadar güçlü olduğunu sembolize ettiğini düşünüyorum." diyen Purnama, Suriye halkının yıllardır yaşadığı acılara dikkati çekti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung imzalı "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı kareyi seçen Purnama, "Bu fotoğrafı seçmemin bir nedeni var. Neden önemli? Çünkü Endonezya'da çekilmiş bir fotoğraf." yorumunu yaptı.

Purnama, afetlere karşı bilinçli olmanın önemine değinerek, afetlere karşı işbirliği içinde hareket edilmesi ve buna odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

"Haber" kategorisinde Purnama, Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" karesini seçerek, fotoğrafta İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonucu zarar gören evden dışarıya bakan bir kadın gördüğünü söyledi.

Büyükelçi, ayrıca fotoğrafın insanların zorluklarla yüzleşirken hayatta kalma ruhunu yansıttığını aktardı.

"Günlük Hayat" kategorisinde, Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra" karesini oylayan Purnama, "Bu benim için çok etkileyici." diye konuştu.

Purnama, ülkesinin ve Türkiye'nin Müslüman topluluklar olduğunu aktararak, Ramazan Bayramı tatilinde Eminönü'nde insanların oluşturduğu kalabalıktan etkilendiğini dile getirdi.

Büyükelçi Purnama, "Spor" kategorisinde, İstanbul'da Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Etnospor Kültür Festivali'nde, atlı savaş oyunlarının temsil edildiği "Ata sporu" fotoğrafını beğendi.

Adem Kutucu imzalı fotoğrafa ilişkin, "Bence bu çok güçlü bir fotoğraf, çünkü geleneksel bir spor." ifadesini kullanan Purnama, Türkiye'de geleneksel sporun korunması ve tanıtılmasını beğendiğini dile getirdi.