Emlak sektörü, Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Aralık'a ertelenmesinden memnun

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Emlak sektörü Güvenli Ödeme Sistemi'nin uygulama tarihinin 1 Aralık'a ertelenmesinden memnun

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan:

"Güvenli Ödeme Sistemi'nin sağlıklı uygulanabilmesi için tapu harçlarının düşürülmesinin yanı sıra tüm vatandaşlara bir defaya mahsus değer artış vergisi muafiyeti getirilmeli"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Burak Arpacı:

"Çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenli Ödeme Sistemi dört dörtlük devreye girmiş olacak"

(Seda Tolmaç-Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Vatandaşlar bu yıl da kısa numaraları en sık hastane randevusu almak için kullandı

BTK verilerine göre, hastane randevusu almak için kullanılan 182'nin ardından en sık aranan kısa numara, 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti

Ortalama konuşma süresinin en uzun olduğu hat Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi, en kısa hizmet ise 112 Acil Çağrı Merkezi oldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- S&P Global Ratings'e göre fon soruşturması Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı oluşturmuyor

S&P Global Ratings Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartapetov:

"Fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum"

(Nuran Erkul/Londra)

4- Uzaktan Tetiklemeli Bomba İmha Dronu, şüpheli paketlere uzaktan imha imkanı sağlıyor

TÜRKPATENT'ten tescil edilen sistemle, şüpheli paketlere ve mühimmata havadan yaklaşılarak, operasyon personelinin fiziksel müdahale riskinden ve hayati tehlikeden uzak tutulması amaçlanıyor

Bomba İmha Dronu Sistemi buluşçusu Ömer Han Helvacı:

"Dronumuzla imha ekibi, tehlikeli paketin yanına gitmeye gerek kalmadan, tek bir tuşla imhasını gerçekleştirilebiliyor. Hedefimiz, bu ürünü ordumuza kazandırmak ve yurt dışına bunların ihracatını yapmak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Navigasyon uygulamaları savaş zamanlarında silaha dönüşebiliyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen:

-"Navigasyon uygulamaları aslında barış zamanı çok hissetmediğimiz ama kriz zamanlarında, savaş zamanlarında adeta silaha dönüşebilen özelliğiyle stratejik öneme sahip bir teknoloji"

(Fahri Aksüt/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Çocuklar TEKNOFEST Güneydoğu'da ameliyathane deneyimiyle sağlık mesleklerini keşfediyor

Cansağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Baysoy:

"Buraya gelen çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız, tıp alanındaki, sağlık alanındaki arkadaşlarımızla tanışmış oluyorlar. Hastanedeki deneyim alanlarını görmüş oluyorlar"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Seyhan Şevval Toz:

"Beni isteyerek, severek, canla dinliyorlar. Şu an algıları da çok açık. Ben de böyleydim. Ben de küçükken doktor olmayı çok istiyordum. Şu an ben de belki de birilerinin hayallerine yarar sağlıyorumdur"

(Kaan Ulu/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yumurta kabukları ve tarımsal atıklarla plastik kullanımını yüzde 50'ye kadar azaltıyorlar

???????- Atık bazlı malzeme teknolojileri geliştiren Agripoli Kurucu Ortağı Arda Kılınçkını:

"Tarımsal atıkları ileri dönüştürerek konsepte uygun Avrupa Birliği'ndeki ülkelere ürün sağlayıp ham madde de tedarik edebilir olacağız yakın zamanda"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

8- DOSYA HABER/ASIRLIK MEKTEPLER - Şemsipaşa İlkokulu, 268 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

İstanbul'un en eski eğitim kurumları arasında yer alan Şemsipaşa İlkokulu, 1758'de Ayazma Sıbyan Mektebi olarak başlayan eğitim yolculuğunu, Mimar Kemaleddin Bey'in 1913'te yeniden inşa ettiği tarihi binasında sürdürüyor

Şemsipaşa İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yamaç:

"Üsküdar zaten bir tarih şehri. Bu tarihi şehrin içinde tarihi mekanda çalışıyoruz, binaya girdiğiniz zaman o havayı hissediyorsunuz. Eski bina olduğu için tavanları yüksek, havadar, geniş. O tarih kokusu içinize siniyor. Böyle bir okulda, kurumda çalışmak hem öğretmenlerimiz için hem bizim için tabii artı bir değer"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- DOSYA HABER/BİR NEFES BİN ZEHİR - İstanbul'da tütünle mücadele için kurulan özel ekip sigarayı bırakmak isteyenler için sahada

Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mete Güngör:

"Sokaklarda hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızla Tütün ile Mücadele Timleri'miz oluşturuldu. Tütün ile Mücadele Timleri'miz vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeler sağlıyorlar, gerekli bilgilendirmeyi yapıyorlar"

"Nisan ayı itibarıyla başlayan bu çalışmada İstanbul'da 20 binin üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Bu vatandaşlarımızdan 7 bini aşkın vatandaşımızı hem Alo 171 Sigara Bırakma Danışmanlık Hattı'na hem sigara bırakma polikliniklerimize yönlendirdik. Talep eden vatandaşlarımızın da sigara bırakma polikliniklerinden randevularını aldık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Robotik cerrahiyle prostat kanseri ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu

Prostat kanseri tanısı konulan 62 yaşındaki Ali Aksoy, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde robot yardımlı cerrahiyle geçirdiği ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına döndü

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Resul Sobay:

"Zamanında tanı konulmuş hastalarda robotik cerrahiyle tedaviyi tamamen sağlayabiliyoruz. Başarı oranı oldukça yüksek, hasta memnuniyeti de olabildiğince üst düzeyde. Robotik cerrahinin pek çok avantajı var"

(Halis Akyıldız-Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Ayasofya müezzinlerinden Akbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan caminin hikayesini ilahiye taşıdı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinlerinden Rıdvan Akbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın açılış günündeki gözlemlerini şiir olarak kaleme aldı, ardından bestelediği esere "Ulu Mabet Ayasofya" adını verdi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinlerinden Rıdvan Akbaş:

"Ayasofya ile alakalı tabii ki açılış gününde burada olmamız vesilesiyle orada gözlemlediğimiz bazı durumları kaleme alalım dedik. Bunu bir şiir olarak yazmıştım ben. Daha sonra bu şiiri besteledik ve 'Ulu Mabet Ayasofya' diye inşallah yayınlayacağız"

(Mücahit Türetken-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 43. sezon başlıyor

Geçen sezon şampiyonluğa VakıfBank ulaştı

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu (16) Eczacıbaşı kazandı

VakıfBank, son 14 sezonda 9 kez şampiyonluk yaşadı

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

13- Fenerbahçe Medicanalı voleybolcular Gizem Örge ile Fedorovtseva, takımın gücüne güveniyor

Gizem Örge:

"Bu seneden çok umutluyum ve beklentim yüksek"

Arina Fedorovtseva:

"Çok motiveyiz, umarım sezon boyunca bu motivasyonu ve tutkuyu diri tutabiliriz"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Modern pentatlonda hedef 2028 Los Angeles'ta olimpiyat madalyası

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın:

"2026 yılı gerçekten bizim için her yaş kategorisinde iyi geçti. Bizim için gerçekten rüya gibi bir yıldı"

"2027 yılında kotalar ve sıralamalar belli olacak. Biz, hep ucundan döndüğümüz o madalyayı bırakmamak için çalışıyoruz. 2028 Los Angeles'ta inşallah alıp geleceğiz o madalyayı"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA