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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Aksama Yaşandı

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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arızadan dolayı seferler aksadı. Yolcular arızalara ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arızadan dolayı aksama yaşanırken bazı yolcular sıkça karşılaşılan arızalara ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü- Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

Sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ise yolcular ücretsiz ring seferi yapan İETT otobüslerine yönlendirildi.

Tramvayın Ayvansaray durağından ring otobüslerine binmek isteyen yolcuların araçlara yetişmek için koştukları görülürken, az sayıda gelen otobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Bazı yolcular, sıklıkla yaşanan tramvay arızalarına ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Yolculardan Mehmet Aydoğan, yağmurun altında perişan olduklarını belirterek "Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'te yetişiyoruz her akşam eve. Ne diyeyim ki ben, neyin açıklamasını yapayım? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar, bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi, binemeyen bizim gibi bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ayvansaray İstanbul Eminönü Ulaşım İstanbul Güncel Haberler

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