(ANKARA) - Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler tarafından Selanik Caddesi'nde yapılan basın açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2027 bütçesine ilişkin, "Bütçe yalnızca rakamlardan oluşan bir cetvel değildir. Bütçe, siyasal ve sınıfsal tercihlerin belgesidir. Bu ülkenin zenginliğini yaratan milyonlarca insana insanca yaşayacak bir gelir sağlayamayan bütçe, kimin bütçesidir?" denildi.

Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler yaşadıkları geçim sıktınsına dikkati çekmek için Selanik Caddesi'nde basın açıklaması düzenledi.

"Bunların yüzünden geçinemiyoruz" yazılı pankartın ardından toplanan emekliler, "Fonculara değil emekliye bütçe", "İktidarı sandığa emekliler gömecek" ve "Emekliye yalanlar fonculara dolarlar" sloganları atarak, "Para için değil onurumuz için", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "AKP elini bizden çek" yazılı dövizler taşıdı. Emekliler, Sözcü TV'ye yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla ağızlarını siyah bantla kapattı.

Açıklamayı sendika Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi okudu. Çiftçi, "Bu ülkenin kaynakları söz konusu olduğunda neden hep emekliye ve emekçiye sabır düşüyor? Neden bütçenin sınırları yalnızca emekçinin, emeklinin, yoksulun karşısına çıkarılıyor? Neden yıllarca bu ülkeye emek veren insanlara insanca bir yaşam çok görülüyor? Biz artık sabır değil, hakkımızı istiyoruz. Çünkü mesele yalnızca emekli maaşlarının düşüklüğü değildir. Mesele, üretenlerin yoksullaştığı, üretilen zenginliğin giderek daha az elde toplandığı bir bölüşüm düzenidir" dedi.

"Fon krizi"ne dikkati çeken Çiftçi, "Bugün ülke gündeminde milyarlarca liralık fon vurgunu iddiaları tartışılıyor. Kimlerin hangi ilişkilerle büyük kazançlar sağladığı, bu ilişkilerin nerelere uzandığı soruları yanıt bekliyor. Bir yanda milyarlarca liralık fon kazançlarının ve usulsüzlük iddialarının konuşulduğu, diğer yanda emeklilere yapılacak birkaç puanlık artışın büyük bir müjde gibi sunulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir tarafta milyarların hesabı, diğer tarafta ekmeğin hesabı. İşte tam da bu nedenle soruyoruz: Milyarlar söz konusu olduğunda ortaya çıkan bu büyük servetlerin kaynağı ve dağılımı neden yeterince sorgulanmıyor? Emeklinin sofrasına sıra geldiğinde neden hemen bütçe imkanları hatırlanıyor" diye konuştu.

"MÜJDE DEĞİL, GÜVENCE İSTİYORUZ"

Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2027 yılı bütçesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bütçe yalnızca rakamlardan oluşan bir cetvel değildir. Bütçe, siyasal ve sınıfsal tercihlerin belgesidir. Biz bütçe rakamlarının ardında emeklinin boşalan pazar çantasını, ödenemeyen kirayı, alınamayan ilacı görüyoruz. Bu ülkenin zenginliğini yaratan milyonlarca insana insanca yaşayacak bir gelir sağlayamayan bütçe, kimin bütçesidir? Bir ömür çalıştık, yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz. Emekliliği sosyal yardıma dönüştüren, yaşlılığı yoksullukla eşitleyen bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Biz müjde değil, güvence istiyoruz. Biz sefalet değil, insanca yaşam istiyoruz. Ve buradan herkese sesleniyoruz: Bizleri yaşamın kıyısına itenlere inat, hayatın tam ortasında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA