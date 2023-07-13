Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir yakınından emanet olarak aldığı otomobil ile seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Emanet aldığı otomobil sonu oldu: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir yakınından emanet olarak aldığı otomobil ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde öğle satlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınından emanet aldığı otomobille

yola çıkan Ekrem Kürek, henüz bilinmeyen bir nedenle yönetimindeki 35 AD 5463 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil aynı istikamette ilerleyen Y.E. idaresindeki 45 YA 7897 kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Kürek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kürek'in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Y.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.