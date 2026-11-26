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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıkladı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika'daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Musk daha fazla bilgi vermedi.

ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: AA