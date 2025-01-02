Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi

Elmalı'da Antep Fıstığı Fidesi Dağıtımı Başladı

Elmalı'da Antep Fıstığı Fidesi Dağıtımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından çiftçilere Antep fıstığı fidesi dağıtıldı. Üreticilere verilen destekle Antep fıstığı yetiştiriciliğinin ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde üreticilere büyükşehir belediyesince su ihtiyacı daha az olan Antep fıstığı fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Elmalı'da 50 çiftçiye toplam 550 fide ile bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili bilgi verildi.

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, büyükşehir belediyesinin üreticilere sağladığı desteklerden mutlu olduklarını belirtti.

Elmalı'da ağırlıklı olarak elma yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Yılmaz, Antep fıstığı üretiminin alternatif olacağını ve çiftçilere ekonomik açıdan ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Mehmet Emre Dalar da üreticilere her alanda destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antep fıstığı yetiştiriciliğinin ilçe açısından önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede, neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı çiftçilerimiz için bir fırsattır. Fidan desteğinin yanında yöre halkına Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler veriyoruz. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
img

Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
img

Maçın önüne geçen an
img

Gece yarısı takımsız kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Hudutsuz Sevda 48. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.