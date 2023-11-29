Antalya'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencilerine otomobille çarparak ölümlerine neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Elektrikli skuter kazasında ölümlere neden olan sürücüye hapis cezası

ANTALYA'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Kaza, geçen yıl 22 Ekim gecesi, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Mahkemesi tarafından nihai karar verildi. Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti.