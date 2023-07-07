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Elektrikçi Arıza Giderirken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Elektrikçi Arıza Giderirken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'da, arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan elektrikçi Zeki Toşa (23), hayatını kaybetti. Olay, Harran ilçesi Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Zeki Toşa, arızayı gidermek için çalıştığı evde, bir anda akıma kapıldı. Yere yığılan Toşa, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Toşa, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan elektrikçi Zeki Toşa (23), hayatını kaybetti.

Olay, Harran ilçesi Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Zeki Toşa, arızayı gidermek için çalıştığı evde, bir anda akıma kapıldı. Yere yığılan Toşa, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Toşa, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Devlet Hastanesi Harran Güncel Haberler

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