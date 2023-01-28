Elazığ ve Şırnak'ta 127 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 14, ilçelerden Ağın'da 10, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 6, Maden 2, Karakoçan'da 60, Keban'da 15, Kovancılar'da 46, Palu'da 10 ve Sivrice'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu ilçelerden Baskil'de 2, Maden'de 2, Karakoçan'da 10, Kovancılar'da 31 ve Sivrice'de 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı 123 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 1 belde, 2 köy ve 1 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışının 20 santimetre ve üzeri olacağı tahmin edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, "Kuvvetli kar yağışlarının yarına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.