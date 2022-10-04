Elazığ haberi: Elazığ'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği
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Elazığ haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekiplerince Dünya Çocuk Günü etkinliği düzenlendi.
Elazığ'da jandarma ekiplerince Dünya Çocuk Günü etkinliği düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Şehit Eyüp Emre Kan İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynadı, keyifli vakit geçirdi.
Trafik kuralları konusunda bilgilendirilen çocuklar, jandarma köpeğinin gösterisini ilgiyle takip etti.
Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel