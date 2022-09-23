Elazığ gündem haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yanık, parti teşkilatı ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Ardından tarihi Harput Mahallesi'ne geçen Yanık, burada kadın kooperatifleri tarafından açılan sergideki ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, kentteki kurumların yaptığı hizmetleri ve çalışmaları yerinde değerlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Kentin ihtiyaçlarıyla alakalı da değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Yanık, "Elazığ bizim için önemli, tarihi ve kültürüyle Selçuklu'dan bu yana Anadolu'ya ilk girdiğimiz kapı, Malazgirt'ten sonra Türklerin ilk yerleştikleri yerleşim yerlerinden birisidir.

Buradaki mirasımız Harput, başlı başına zaten kültürel bir miras. Dolayısıyla insanı, tarihi ve kültürüyle dokusuyla Elazığ, Anadolu coğrafyasının ve kültürünün çok önemli merkezlerinden birisi. Elazığ geçmişte terörle mücadelenin en çetin zamanlarında teröre geçit vermemiş illerimizden birisi ve terörle mücadelede en ön safta koşmuş insanların memleketi." diye konuştu.

Bu bakımdan Elazığ'ın gönüllerinde çok özel ve müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte de inşallah Bakanlık olarak çalışmalarımızı Elazığ'ımızda, Elazığlı hemşerilerimize artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte çok hızlıca Elazığ'ımızın uygun ihtiyaç noktalarına 3 adet aile destek merkezini Bakanlık olarak kuracağız. Bunu da sizin vasıtanızla buradan duyurmuş olalım. Yine diğer hizmetlerimizi de inşallah en güzel bir biçimde Elazığlı hemşerilerimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Programımız son derece dolu dolu ve çok verimli geçti ve geçiyor. Buradan çocuk evlerimizi ziyaret edeceğiz, çocuklarımızla buluşacağız. İnşallah hizmetlerimizi yerinde görme ve değerlendirmeye, valimizle, belediye başkanımızla ve yereldeki arkadaşlarımızla beraber izlemeye devam edeceğiz."