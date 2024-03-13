Elazığ'da Yakalanan 8 Dilenciden 6 Bin 272 Lira Çıktı
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yakalanan 8 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.
Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla cami, hastane ve alışveriş merkezi önünde bekleyen dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yakalanan 8 dilenci, ekiplerce zabıta merkezine götürüldü.
Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilencilere para cezası uygulandı.
Zabıta amiri Kadir Temur, ramazan ayı dolayısıyla kentte sayıları artan dilenciler nedeniyle denetim ekibini 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, dilenenlere değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları." dedi.