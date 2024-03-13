Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Yakalanan 8 Dilenciden 6 Bin 272 Lira Çıktı

Güncelleme:

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yakalanan 8 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.

Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla cami, hastane ve alışveriş merkezi önünde bekleyen dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yakalanan 8 dilenci, ekiplerce zabıta merkezine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.

Üzerindeki paraya el konulan dilencilere para cezası uygulandı.

Zabıta amiri Kadir Temur, ramazan ayı dolayısıyla kentte sayıları artan dilenciler nedeniyle denetim ekibini 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, dilenenlere değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Elazığ Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bıyık kimdir? İYİ Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık kimdir? Faruk Beldüz kimdir? İYİ Parti Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Faruk Beldüz kimdir? Selami Ateş kimdir? İYİ Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan adayı Selami Ateş kimdir? Emine Bodur kimdir? İYİ Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı Emine Bodur kimdir? Turan Konak kimdir? İYİ Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan adayı Turan Konak kimdir? Fatih Sancak kimdir? İYİ Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Sancak kimdir? Zafer Yazıcı kimdir? İYİ Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan adayı Zafer Yazıcı kimdir? Hasan Özer kimdir? İYİ Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan adayı Hasan Özer kimdir? Hamza Ustabaşı kimdir? İYİ Parti Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Hamza Ustabaşı kimdir? Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? İYİ Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? Erol Gedikli kimdir? İYİ Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı Erol Gedikli kimdir? Veysel Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Veysel Kurtoğlu kimdir? Saadet Partisi Yavuzeli adayı Fevzi Karakaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şehitkamil adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şahinbey adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title