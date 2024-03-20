Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli B.E'nin üzerinde 610 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine yapılan çalışmada, üzerinde 610 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.