Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu - Haberler

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Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu.

İlçeye bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasında kayısı yetiştiriciliği yapan Ozan Alanur (21), Malatya'dan misafir gelen arkadaşı Mahmut Çelik (22) ile göl kıyısında kayısı kasası yıkadıkları sırada serinlemek için göle girdi.

İki arkadaşın gölde, bir süre yüzdükten sonra çıkmadıklarını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Alanur ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde jandarma ve savcılık incelemesinin ardından iki kişinin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

AA / İsmail Şen - Güncel

Malatya Baskil Elazığ Güncel Haberler

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